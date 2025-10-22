Fast jedes zweite Unternehmen habe noch keine konkreten Schritte zur Einbindung der nächsten Generation unternommen, hiess es in der Mitteilung. Lediglich bei 10 Prozent gebe es ein «formelles Integrationsprogramm» für Nachfolger, und nur weitere 11 Prozent hätten den Übergabeprozess bereits abgeschlossen.