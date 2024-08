Halla Tómasdóttir ist neue Präsidentin von Island. Die 55-Jährige trat bei einer Zeremonie im isländischen Parlament in der Hauptstadt Reykjavik das Amt offiziellen an. «Ich weiss, welche Verantwortung ich jetzt übernehme», sagte die Nachfolgerin des bisherigen Präsidenten Gudni Th. Jóhannesson, der sich nach zwei jeweils vierjährigen Amtszeiten nicht noch einmal zur Wiederwahl gestellt hatte. Tómasdóttir dankte vorherigen Staatsoberhäuptern der Nordatlantik-Insel, ihren Eltern sowie mutigen Frauen, die ihr schon in jungen Jahren gezeigt hätten, dass man mit Mut und Miteinander die Gesellschaft verändern und Fortschritt bringen könne.