Der Halter oder die Halterin des Fahrzeugs hätte die Wahl zwischen einer Selbstdeklaration und einer Erfassung über ein Gerät. Ob das Gerät Geo-Daten an den Bund übermitteln würde, blieb unklar. Der Bund würde diese aber nicht nutzen, sagte Jürg Röthlisberger, Direktor des Bundesamts für Strassen (Astra), an der Medienkonferenz. Die Wahlfreiheit sei unter anderem für Personen, die skeptisch seien.