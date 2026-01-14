Namen für Technokraten-Komitee stehen

Aus informierten Kreisen in Kairo hiess es, dass die Hamas sich auf die Namen für das geplante Technokraten-Komitee geeinigt habe, das sich in Gaza um zivile Fragen und öffentliche Dienste kümmern soll. Dieses Gremium solle «sofort alle Aufgaben und alle Verantwortungen im Gazastreifen übernehmen, um das tägliche Leben und die Grundversorgung zu verwalten», hiess es von den Teilnehmern des Treffens in Kairo laut Al-Kahira News.