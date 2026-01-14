Die Hamas teilte am Vorabend mit, dass Spitzenfunktionär Chalil al-Haja die Delegation in Kairo anführen werde. Es gehe um den Abschluss der ersten Phase im Friedensplan von US-Präsident Donald Trump, darunter der vollständige Abzug israelischer Truppen aus dem Küstengebiet. Es werde erwartet, dass Trump den Beginn der zweiten Phase im Friedensplan noch heute ankündigen könnte, hiess es aus ägyptischen Sicherheitskreisen.
Namen für Technokraten-Komitee stehen
Aus informierten Kreisen in Kairo hiess es, dass die Hamas sich auf die Namen für das geplante Technokraten-Komitee geeinigt habe, das sich in Gaza um zivile Fragen und öffentliche Dienste kümmern soll. Dieses Gremium solle «sofort alle Aufgaben und alle Verantwortungen im Gazastreifen übernehmen, um das tägliche Leben und die Grundversorgung zu verwalten», hiess es von den Teilnehmern des Treffens in Kairo laut Al-Kahira News.
Palästinensischen Medien zufolge besteht die Übergangsregierung aus 14 Mitgliedern, wobei der Leiter des Komitees, Ali Schaath, vorübergehend einen zweiten Posten innehat. Palästinensischen Beobachtern zufolge haben alle 14, darunter eine Frau, keinerlei Verbindungen zur Hamas. Dies ist im Gaza-Plan so vorgesehen.
Ägypten vermittelt zusammen mit den USA, Katar und der Türkei zwischen Israel und der Hamas im Gaza-Krieg.
Entwaffnung der Hamas steht noch bevor
Trump hatte den Friedensplan im vergangenen September vorgestellt. Die Waffenruhe trat dann kurz darauf am 10. Oktober in Kraft. Im Rahmen des ersten Teils des Abkommens sollten unter anderem alle aus Israel Entführten und Geisel-Leichen übergeben werden, die sterblichen Überreste eines Israelis befinden sich aber weiterhin im Gazastreifen.
Im nächsten Schritt soll die Hamas entwaffnet werden. Die Terrororganisation lehnt dies bislang aber ab. Hamas-Mitglieder, die sich zu einer friedlichen Koexistenz mit Israel und zur Niederlegung ihrer Waffen verpflichten, sollen Amnestie erhalten. Wegen der offenen Fragen gibt es Zweifel, ob die zweite Phase des Plans wie erhofft anlaufen und längerfristig zu einem Ende der Kämpfe führen kann./jot/DP/nas
