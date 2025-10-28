Zuvor hatten israelische Medien berichtet, es handle sich bei der am Montagabend übergebenen Leiche nicht um eine neue vermisste Hamas-Geisel.
«Dies stellt einen klaren Verstoss der Terrororganisation Hamas gegen das Abkommen dar», hiess es in einer Stellungnahme von Netanjahus Büro weiter.
Der Mann, von dem die Hamas nun Überreste ausgehändigt hat, war am 7. Oktober 2023 vom Nova-Festival entführt und später für tot erklärt worden. Israels Armee teilte am 1. Dezember 2023 mit, dass seine Leiche nach Israel gebracht worden sei. Danach wurde er beerdigt./cir/DP/jha
