Berichte: Israel will alle am Hamas-Massaker Beteiligten töten

Israels Armee meldete zuletzt immer wieder gezielte Tötungen von mutmasslichen Mitgliedern der Terrororganisationen Hamas und Palästinensischer Islamischer Dschihad (PIJ) im Gazastreifen. Laut israelischen Medienberichten ist es das Ziel des israelischen Militärs, alle am Massaker vom 7. Oktober Beteiligten aufzuspüren und zu töten. Laut der «Times of Israel» dürfte es sich noch um etwa 2.000 Terroristen handeln. Rund 2.700 weitere seien bereits getötet worden, knapp die Hälfte davon während des Terrorangriffs selbst, der Auslöser des Gaza-Kriegs war. Weitere 300 mutmassliche Täter sind demnach in Israel inhaftiert.