Trump: Hamas wird notfalls mit Gewalt entwaffnet

Trump sagte am Dienstag, die Terrororganisation habe ihm zugesagt, dass sie die Waffen ablegen werde. «Und wenn sie sich nicht entwaffnen, werden wir sie entwaffnen, und das wird schnell und vielleicht gewaltsam passieren». Während seines Flugs nach Israel hatte Trump laut mitreisenden Journalisten gesagt, seine Regierung habe der Hamas erlaubt, sich vorübergehend erneut zu bewaffnen. Die Hamas versuche, im Gazastreifen wieder Ordnung herzustellen.