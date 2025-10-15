Das Ringen um die Rückführung toter Geiseln im Gazastreifen gefährdet den Friedensprozess. Israel wirft der islamistischen Hamas einen Verstoss gegen das Waffenruhe-Abkommen vor, da bislang nicht wie vereinbart alle 28 tote Geiseln übergeben wurden. Nachdem die Terrororganisation am Dienstagabend aber weitere vier Leichen übergeben hatte - insgesamt bisher acht -, beschloss Israels politische Führung laut dem Sender Kan, den Grenzübergang Rafah zu Ägypten wie vereinbart doch heute zu öffnen und auch 600 Lastwagen mit Hilfslieferungen nach Gaza zu lassen.