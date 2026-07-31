Schritte vor der Waffen-Abgabe

Weiter hiess es vom Friedensrat, der den Wiederaufbau des Gazastreifens und die Nachkriegsordnung überwachen soll, dass Israel und die Hamas zunächst ihre Kampfhandlungen einstellen müssten. Erst anschliessend sollen die palästinensische Übergangsverwaltung sowie eine internationale Stabilisierungstruppe in den Gazastreifen kommen. Erst in einem nächsten Schritt ist demnach dann die Einlagerung schwerer Waffen sowie die Stilllegung von Waffenproduktionsstätten, Waffenlagern und Tunneln geplant.