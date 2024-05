Zuvor hatte der NDR berichtet. Demnach hatte Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein (SPD) am Dienstag im Haushaltsausschuss der Bürgerschaft darüber informiert, dass die Option scharf gestellt worden ist. Für den Elbtower-Rohbau in der Hamburger Hafencity gibt es derweil mehrere Interessenten. Dies haben Pein und Hafencity-Chef Andreas Kleinau nach Angaben des NDR am Dienstag im Ausschuss bekannt gegeben. Stark sagte am Mittwoch dazu, der Vermarktungsprozess sei gut gestartet. Wie viele Bieter es gebe, könne nur der Insolvenzverwalter sagen.