Hamburgs Finanzämter gehen derzeit Cum-Ex- und Cum-Cum-Geschäften mit einer Schadenshöhe von rund 1,1 Milliarden Euro nach. Geprüft würden sechs Cum-Ex-Fälle mit einer Erstattungssumme von 483 Millionen Euro sowie neun Cum-Cum-Fälle mit einer Erstattungssumme von 641 Millionen Euro, heisst es in der Senatsantwort auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft. Wie hoch mögliche Rückforderungen ausfallen können, sei noch unklar.