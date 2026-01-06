Die Port of Hamburg Beteiligungsgesellschaft muss den Minderheitsaktionären eine angemessene Barabfindung zahlen, wie das Aktiengesetz vorschreibt. Die Höhe der Zahlung werde demnächst von der Beteiligungsgesellschaft auf Basis einer Unternehmensbewertung festgelegt, teilte die HHLA mit. Ein gerichtlich bestellter Prüfer werde kontrollieren, ob die Höhe angemessen sei.