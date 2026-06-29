Der Gerichtshof der Europäischen Union in Luxemburg soll als Nächstes bewerten, ob die von den Verbraucherschützern angestrengte Musterfeststellungsklage gegen Meta zulässig ist, bevor das Verfahren fortgesetzt werden kann. Seit Prozessbeginn im Oktober 2025 ist diese Frage ungeklärt. Meta hält das Verfahren für unzulässig.