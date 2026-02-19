Nach drei Jahren rückläufigem Gesamtumschlag hat der Hamburger Hafen im vergangenen Jahr ein Plus verbucht. Mit 114,6 Millionen Tonnen habe der Gesamtumschlag 2,6 Prozent über dem des Vorjahres gelegen, teilte die Hafenbehörde Hamburg Port Authority (HPA) mit. Angetrieben worden sei die Entwicklung vor allem durch ein deutliches Plus im Containersegment.