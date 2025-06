Die Port of Hamburg Beteiligungsgesellschaft SE, ein Joint Venture der Stadt Hamburg und der weltgrössten Reederei MSC, will bei ihrem Hafenlogistiker HHLA die Dividende kürzen. Ihrem Antrag für die Hauptversammlung am 3. Juli zufolge sollen je A-Aktie nur noch 10 Cent ausgeschüttet werden. Vorstand und Aufsichtsrat der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) hatten dagegen 16 Cent vorgeschlagen.