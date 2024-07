«Mit dem Vertrag legen wir die Grundlage für den Wachstumskurs der Hamburger U-Bahn der kommenden Jahrzehnte», sagte Verkehrssenator Tjarks. Aktuell seien 290 U-Bahn-Fahrzeuge im Einsatz. «Der Vertrag versetzt Hamburg in die Lage, die Zahl der U-Bahn-Züge in Hamburg bis 2050 um bis zu 50 Prozent zu vergrössern.» Zudem ermögliche die Integration modernster Signaltechnik auf der U5 eine effizientere Kommunikation zwischen den Zügen, was zu einem pünktlicheren und schnelleren Fahrbetrieb führe.