Der HDE fordert eine Stärkung des Zolls, der etwa für die Paketabfertigung zuständig ist. «Der Zoll ist mit der schieren Masse schlicht überfordert», sagte Tromp, der auch Experte für Digitalisierung beim HDE ist. Ein Ansatzpunkt könnte auch eine digitale Plattform sein, wo jede Sendung angemeldet werden müsse. Pakete von Händlern, die sich nicht an die Regeln hielten, könnten so einfacher und schneller aussortiert werden. Überdies müsse die Marktüberwachung im grossen Stil tätig werden: «Diese ziehen aktuell so gut wie keine Proben oder versuchen, chinesischen Händler auf solchen Plattformen zu belangen».