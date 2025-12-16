Washington und London versuchen derzeit, ein im Mai unterzeichnetes Handelsabkommen umzusetzen. Es war eines der ersten internationalen Abkommen, das vereinbart wurde, nachdem US-Präsident Donald Trump der Welt mit Strafzöllen gedroht hatte. Medienberichten zufolge scheitert eine Umsetzung des Abkommens derzeit jedoch an mehreren Hürden, darunter der Lebensmittelsicherheit. Die US-Regierung fordert die britische Regierung demnach auf, US-Standards für Lebensmittel und Agrarprodukte anzuerkennen.