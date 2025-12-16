London müsse dafür sorgen, dass es «substanzielle Fortschritte» in Handelsgesprächen« mit den USA gebe, bevor Washington das Kooperationsabkommen wieder aufnehme, erklärte der Leiter des Büros für Wissenschafts- und Technologiepolitik des Weissen Hauses, Michael Kratsios, am Dienstag im Onlinedienst X.
Washington und London versuchen derzeit, ein im Mai unterzeichnetes Handelsabkommen umzusetzen. Es war eines der ersten internationalen Abkommen, das vereinbart wurde, nachdem US-Präsident Donald Trump der Welt mit Strafzöllen gedroht hatte. Medienberichten zufolge scheitert eine Umsetzung des Abkommens derzeit jedoch an mehreren Hürden, darunter der Lebensmittelsicherheit. Die US-Regierung fordert die britische Regierung demnach auf, US-Standards für Lebensmittel und Agrarprodukte anzuerkennen.
Trump und der britische Premierminister Keir Starmer hatten die milliardenschwere Technologie-Partnerschaft während eines Besuchs des US-Präsidenten in Grossbritannien im September unterzeichnet. Trump erklärte damals, das Abkommen erlaube »die Schaffung neuer Kooperationen zwischen den Staatsorganen, der Universitätswelt und dem Privatsektor, in Bereichen wie der Künstlichen Intelligenz".
(AWP)