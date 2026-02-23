Merz geht davon aus, dass das Zollabkommen zwischen der EU und den USA angesichts der neusten Entwicklung erst einmal nicht beschlossen wird. «Das Europäische Parlament wird ja diese Woche noch mal aussetzen die Ratifikation des Abkommens», sagte er. Das sei zwar «keine gute Entscheidung, aber eine notwendige Entscheidung vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten».