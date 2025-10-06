Aktuell stelle die Handelskammer aber fest, dass deutsche Unternehmen an zugesagten Investitionen in Frankreich festhielten. «Zudem erreichen uns nach wie vor zahlreiche Anfragen von kleinen und mittleren Unternehmen aus Deutschland hinsichtlich des französischen Marktes», sagte der Chef der Kammer. Geopolitische Spannungen und steigende Handelsbarrieren mit anderen Regionen veranlassten deutsche Unternehmen verstärkt, sich zunehmend dem europäischen Binnenmarkt zuzuwenden./evs/DP/nas