Der Hamburger Online-Händler Otto peilt bis zum Geschäftsjahr 2028 einen Umsatz von zehn Milliarden Euro an. Im abgelaufenen Geschäftsjahr erreichte er rund 7,5 Milliarden Euro - rund sechs Prozent mehr als im Jahr zuvor, wie das Unternehmen in Hamburg mitteilte. Die Zahl der Kundinnen und Kunden sei um vier Prozent auf 12,6 Millionen Menschen gestiegen. Otto bietet mit seinen rund 6.100 Partnern auf der Plattform nach eigenen Angaben inzwischen rund 19 Millionen Artikel von rund 40.000 Marken.