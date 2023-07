Grossbritannien erhofft sich neue wirtschaftliche Möglichkeiten im Pazifikraum. Handelsministerin Kemi Badenoch hat am Sonntag in Neuseeland das Beitrittsabkommen zum transpazifischen Handelspakt CPTPP unterzeichnet, wie die Regierung mitteilte. Damit wird eine Einigung vom März besiegelt. Nun soll die Ratifizierung folgen, die eine parlamentarische Prüfung einschliesse. Der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge schätzen Beamte, dass das Abkommen in der zweiten Jahreshälfte 2024 in Kraft treten könnte.

16.07.2023 17:20