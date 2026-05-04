«Sobald klar ist, auf welche Verstösse die amerikanischen Zölle erhoben werden, um welchen Umfang es sich bei den Massnahmen handelt und welche Rechtsgrundlage zugrunde liegt, kann über mögliche Gegenmassnahmen gesprochen werden», sagte der Präsident des Bundesverbandes Grosshandel, Aussenhandel, Dienstleistungen (BGA), Dirk Jandura, dem «Handelsblatt».
Man setze weiter vorrangig auf Dialog und Verhandlungen, so Jandura. Gleichzeitig müsse Europa seine «Interessen jedoch klar und konsequent verteidigen».
US-Präsident Donald Trump hatte am Freitag angekündigt, er wolle Zölle auf Autos und Lastwagen, die aus der EU in die USA eingeführt werden, von kommender Woche an auf 25 Prozent erhöhen. Er begründete das damit, dass sich die EU nicht an das vereinbarte Handelsabkommen halte./mxx/DP/nas
(AWP)