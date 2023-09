Am meisten gelitten hat der Handel mit Obligationen, der um 27 Prozent auf 8,8 Milliarden Franken schrumpfte, wie die Schweizer Börse SIX am Freitagnachmittag mitteilte. Auch der Umsatz mit den Indexfonds ETFs fiel um 22 Prozent auf 5,7 Milliarden Franken. Bei den verbrieften Derivaten betrug das Minus 16,3 Prozent.