Bei Digitec etwa wiederum wurden bereits ab Mitternacht vermehrt nebst den Smartphones auch Grafikkarten geshoppt, wie die Migros-Tochter auf ihrer Website mitteilte. Auch andere Töchter des orangen Riesen beteiligen sich an der Rabattschlacht, wobei nebst der Digitec-Partner-Website Galaxus etwa Melectronics oder auch Do it + Garden einen Strauss an Sonderangeboten lanciert haben. Beim Gartenhändler gibt es etwa Rasenmäher, Autolampen oder Grills mit teils starken Rabatten zu haben.