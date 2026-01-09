In der Stiftung kam es früh zu Unstimmigkeiten, und die ESA leitete ein Verfahren ein. Mitte Dezember 2025 erklärten mit Urs Mühlebach und Sören Schwieterka zwei der drei Mitglieder des Stiftungsrats ihren Rücktritt per Ende Jahr. Weil die Posten nicht neu besetzt wurden, ist der Stiftungsrat seit dem 1. Januar weder handlungs- noch beschlussfähig.