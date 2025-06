Trump versucht seit Monaten, Apple unter anderem mit der Androhung hoher Zölle zur Produktion in den USA zu drängen. Tech-Analyst Dan Ives schätzte zwischenzeitlich, dass es Jahre dauern würde, bis ein iPhone in Amerika gebaut werden könne - und es mehr als 3.000 Dollar kosten würde. Apple beliefert die USA inzwischen mit iPhones vor allem aus Indien statt aus China. Praktisch alle Smartphones werden in Asien gebaut.