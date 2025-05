Trump bereit, zu den Gesprächen zu stossen

US-Präsident Trump hatte in den vergangenen Tagen mehrfach gesagt, dass Putin ihn gerne bei den Gesprächen dabeihaben wolle und andernfalls wohl nicht persönlich erscheinen werde. Der US-Präsident hält sich offen, zu einem späteren Zeitpunkt noch zu den Gesprächen in der Türkei dazuzustossen. «Falls etwas passiert, würde ich am Freitag hingehen, wenn es angemessen ist», sagte Trump zuvor bei seinem Besuch in Katar. Er hatte immer wieder betont, den Krieg zwischen Russland und der Ukraine rasch beenden zu wollen./bal/DP/jha