Der weltweit drittgrösste Rückversicherer Hannover Rück wirbt einen weiteren Manager der grösseren Rivalin Swiss Re ab. Thorsten Steinmann (51) trete zum 1. September in den Hannover-Rück-Vorstand ein und übernehme zum 1. Januar 2025 die Leitung des Deutschlandgeschäfts vom langjährigen Vorstandsmitglied Michael Pickel, teilte der Dax-Konzern am Montag in Hannover mit. Pickel (63) gehe Ende 2024 nach 25 Jahren bei der Hannover Rück in den Ruhestand.

18.03.2024 08:42