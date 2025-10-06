Die Hannover Rück will künftig mehr vom Gewinn als reguläre Dividende ausschütten. Die Ausschüttungsquote werde von 46 Prozent des Nettokonzerngewinns (Gesamtdividende 2024) auf 55 Prozent angehoben, wie das Unternehmen am Sonntagabend mitgeteilt hat. Das bisher von Hannover Rück regelmässig genutzte Instrument der Sonderdividende soll damit Teil der regulären Dividende werden. Bei den Aktionären kam dies zu Wochenbeginn gut an. Die Aktie steigt um rund zwei Prozent. Im laufenden Jahr hat sie damit um fast neun Prozent zugelegt, hinkt dem Dax damit aber hinterher.