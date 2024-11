Das dritte Quartal hatte es mit Blick auf Naturkatastrophen in sich. So schlugen die Überschwemmungen in Zentral- und Mitteleuropa im September bei der Hannover Rück mit 225 Millionen Euro so teuer zu Buche wie bislang keine andere Katastrophe in diesem Jahr. Für die Zerstörungen durch Hurrikan «Helene» in den USA legte der Rückversicherer 130 Millionen Euro zur Seite. Der Einsturz einer Autobahnbrücke in der US-Stadt Baltimore aus dem ersten Quartal kostet den Rückversicherer jüngsten Angaben zufolge gut 100 Millionen Euro.