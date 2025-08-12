Im Schaden- und Unfallgeschäft verbuchte die Hannover Rück im zweiten Quartal Grossschäden von lediglich 211 Millionen Euro. Wegen der hohen Belastung durch die Kalifornien-Feuer im ersten Jahresviertel summieren sich die gesamten Grossschäden des ersten Halbjahres bei dem Konzern jedoch auf 976 Millionen Euro und liegen damit immer noch über dem Budget von 935 Millionen, das der Vorstand eigentlich für die ersten sechs Monate veranschlagt hatte.