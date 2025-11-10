Im dritten Quartal verdiente die Hannover Rück auch wegen in Kauf genommener Verluste bei Kapitalanlagen 651 Millionen Euro und damit zwei Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Auf Sicht der ersten neun Monate legte der Überschuss jedoch um knapp acht Prozent auf 2 Milliarden Euro zu. Dabei kamen dem Konzern geringere Grossschäden zugute: Diese fielen mit knapp 1,2 Milliarden Euro rund zehn Prozent niedriger aus als ein Jahr zuvor, obwohl allein die Zerstörungen durch die Waldbrände in Kalifornien im Januar den Konzern 615 Millionen Euro kosteten./stw/stk