Der weltweit drittgrösste Rückversicherer Hannover Rück will nach seinem Rekordgewinn deutlich mehr Geld an seine Aktionäre ausschütten. Einschliesslich der üblichen Sonderdividende soll die Ausschüttung von 6 Euro auf 7,20 Euro je Aktie steigen, wie der Dax-Konzern am Montag in Hannover mitteilte. Unterdessen wechselt gut fünf Jahre nach Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz ein weiterer Manager der grösseren Rivalin Swiss Re zur Hannover Rück: Thorsten Steinmann (51) soll die Nachfolge von Deutschlandchef Michael Pickel antreten.