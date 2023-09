An der Börse kamen die Nachrichten gut an. Schliesslich sagten auch der weltgrösste Rückversicherer Munich Re und der Branchenzweite Swiss Re in Monte Carlo höhere Prämien und zugleich eine steigende Nachfrage nach Rückversicherungsschutz voraus. Die Aktien von Hannover Rück und Munich Re legten am Montag bis zur Mittagszeit um anderthalb und zwei Prozent zu und gehörten damit zu den stärksten Titeln im Dax. Die Aktie der Swiss Re war mit einem Plus von anderthalb Prozent der zweitstärkste Gewinner im Schweizer Leitindex SMI.