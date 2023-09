Der weltweit drittgrösste Rückversicherer Hannover Rück rechnet wegen zunehmender Naturkatastrophen und der hohen Inflation mit weiter steigenden Preisen für Rückversicherungsschutz. «Wir haben in den Erneuerungsrunden des laufenden Jahres deutlich adäquatere Preise und Konditionen erzielt. Allerdings reichen diese Verbesserungen in Anbetracht der nach wie vor anspruchsvollen Risikolage nicht aus», sagte Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz am Montag beim Rückversicherer-Treffen in Monte Carlo.

11.09.2023 07:52