Der weltweit drittgrösste Rückversicherer Hannover Rück erwartet nach den deutlichen Preiserhöhungen der vergangenen Jahre für 2025 eine stagnierende Entwicklung. Bei den Vertragserneuerungen im laufenden Jahr hätten sich die Preise und Konditionen in der Schaden- und Unfall-Rückversicherung teils weiter verbessert, teils aber auf dem Niveau von 2023 stabilisiert, berichtete der Dax-Konzern am Montag beim jährlichen Branchentreffen in Monte Carlo. In einigen Erstversicherungsmärkten gebe es inzwischen leichte Preisnachlässe.