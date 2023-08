Der Rückversicherer Hannover Rück sieht sich dank gestiegener Preise und geringerer Grossschäden auf Kurs zu einem weiteren Rekordgewinn in diesem Jahr. Nach einem Gewinn von 960 Millionen Euro im ersten Halbjahr hat Hannover Rück-Chef Jean-Jacques Henchoz für 2023 weiterhin einen Überschuss von mindestens 1,7 Milliarden Euro im Auge. Dabei zeichnen sich mit den Waldbränden in Südeuropa und den Überschwemmungen in Slowenien schon die nächsten Grossschäden ab. Auch die Hurrikan-Saison in den USA und der Karibik ist noch lange nicht vorbei.

09.08.2023 12:27