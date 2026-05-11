Der weltweit drittgrösste Rückversicherer Hannover Rück hat ein Jahr nach den schweren Waldbränden in Kalifornien wieder deutlich mehr verdient. Mit 711 Millionen Euro lag der Gewinn im ersten Quartal fast anderthalbmal so hoch wie ein Jahr zuvor. Unterdessen setzte sich der Preisverfall in der Schaden- und Unfall-Rückversicherung fort, wie der Dax -Konzern am Montag in Hannover mitteilte. Dennoch und trotz der Verwerfungen durch den Iran-Krieg sieht Vorstandschef Clemens Jungsthöfel das Unternehmen auf dem Weg zu einem Rekordgewinn in diesem Jahr.