RKI-Chef: Keine Gefährdung oder gar Pandemiegefahr

Der Chef des deutschen Robert Koch-Instituts sieht weiter keine Gefahr für die Bevölkerung. Das Virus könne Menschen zwar sehr krank machen, sagte Lars Schaade am Sonntagabend im ZDF-«heute journal». «Aber die gute Nachricht ist eigentlich, das ist kein Virus, das sich verbreitet. Und insofern kann ich, glaube ich, sagen: Ich sehe eigentlich keine Gefährdung für die Bevölkerung in Deutschland und auch keine Pandemie-Gefahr.»