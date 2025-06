Neben der schwankenden Nachfrage durch das Hin und Her in der US-Zollpolitik gilt in der Branche als entscheidend, wann eine Durchfahrt durch den Suezkanal wieder möglich ist. Die Annahmen für eine Stagnation der Branche gingen davon aus, dass eine Suezkanal-Passage schon im Juli wieder möglich sein könnte, sagte Habben Jansen. Das glaube er nicht. Nach aktuellem Stand sei für Hapag-Lloyd eine Durchfahrt in absehbarer Zeit keine Option, da dafür erst die Perspektive für eine dauerhafte Sicherheit gegeben sein müsste.