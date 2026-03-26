HHLA steigert Umsatz, macht aber weniger Gewinn

Neben Hapag-Lloyd legte auch der Hamburger Hafen-Logistiker HHLA seine Zahlen vor. Dieser konnte im vergangenen Jahr zwar den Umsatz steigern, machte aber trotzdem deutlich weniger Gewinn. So stieg der Konzern-Umsatz im Vergleich zu 2024 um knapp zehn Prozent auf rund 1,76 Milliarden Euro, wie die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) mitteilte. Auch das Betriebsergebnis vor Abzug von Zinsen und Steuern habe sich deutlich um 19,5 Prozent auf 160,5 Millionen Euro erhöht.