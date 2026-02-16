An der Börse kam die Transaktion nicht gut an: Die Aktien von Hapag-Lloyd büssten vor dem Hintergrund der Übernahme 8,3 Prozent ein und schlossen mit gut 110 Euro auf dem niedrigsten Stand seit rund drei Monaten. Eine Analystin der US-Bank JPMorgan wertete die Übernahme als Beleg, dass Grösse und Marktanteile in der Branche schwerer wögen als das Schaffen von Wert.