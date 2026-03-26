Im Segment Linienschifffahrt - Hapag-Lloyd verfügt über 301 Containerschiffe mit einer Transportkapazität von 2,5 Millionen Standardcontainern (TEU) - sank der Umsatz den Angaben zufolge im vergangenen Jahr um rund 490 Millionen Euro auf knapp 18,3 Milliarden Euro. Gleichzeitig stürzte der Gewinn vor Zinsen und Steuern von 2,5 Milliarden auf rund 890 Millionen Euro ab. Dabei sei die Transportmenge um acht Prozent auf 13,5 Millionen TEU gestiegen.