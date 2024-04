Die Hamburger Traditionsreederei Hapag-Lloyd will ihre weltweiten Beteiligungen an Containerterminals deutlich auf mehr als 30 erhöhen. «Unser Ziel ist es, unser Terminalportfolio bis zum Jahr 2030 um bis zu 10-15 Terminals zu erweitern», sagte Hapag-Lloyd-Chef Rolf Habben Jansen am Dienstag bei Vorlage der neuen Unternehmensstrategie.