«2025 ist es uns gelungen, unsere Marktanteile weiter auszubauen und über alle Altersklassen hinweg neue Käuferinnen und Käufer zu gewinnen - insbesondere bei den 20- bis 39-Jährigen», ergänzte ein Unternehmenssprecher auf Nachfrage. Dazu hätten unter anderem die Neuprodukte Haribo Pico-Balla Sauer sowie die Haribo Super Wummis beigetragen.