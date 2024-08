US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris hat ihrem Chef Joe Biden beim Parteitag der Demokraten in Chicago für seine «historische Führung» gedankt. Zum Auftakt des Treffens am Montagabend (Ortszeit) absolvierte die 59-Jährige einen kurzen Auftritt der Bühne, der im offiziellen Programm nicht angekündigt war. Harris sagte, sie sei Biden «ewig dankbar» für dessen Dienst an der Nation und für alles, was er weiterhin für Amerika tun werde.