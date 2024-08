Harris wirbt für Meinungsvielfalt bei Entscheidungen

Harris kündigte an, bei einem Wahlsieg auch einen Republikaner in ihr Kabinett holen zu wollen. «Ich habe noch 68 Tage bis zur Wahl, also will ich das Pferd nicht von hinten aufzäumen», sagte sie in dem gemeinsamen Interview mit ihrem Vize-Kandidaten Tim Walz.