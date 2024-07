Die Stützungsmassnahmen fallen nach Einschätzung von Experten bescheiden aus. «Es ist ein gutes Zeichen, dass die Regierung versucht, die Wirtschaft zu stützen, auch wenn die grundlegenden Auswirkungen wahrscheinlich begrenzt sein werden», sagte Vey-Sern Ling, Geschäftsführer der Union Bancaire Privee. Am Sonntag hat die kommunistische Partei ein Dokument vorgelegt, in dem der Plan von Präsident Xi Jinping bekräftigt wird, die technologische Entwicklung in den Mittelpunkt von Chinas wirtschaftlicher Zukunft zu stellen. Dabei soll vorübergehend ein geringeres Wachstum toleriert werden.