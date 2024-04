So wurden Einfamilienhäuser in Lugano (-0,4 Prozent), Basel (-0,3 Prozent) und Genf (-0,2 Prozent) im ersten Quartal günstiger, wie es in dem am Donnerstag veröffentlichten Immobilienbarometer von Realadvisor heisst. Bei den Eigentumswohnungen gab es im Berichtsquartal hingegen überall einen Anstieg.